Комиссия Конгресса США заявила, что Народно-освободительная армия Китая активно ищет самые современные полупроводниковые чипы Nvidia для развития военных возможностей с использованием искусственного интеллекта. Об этом говорится в ежегодном отчете Комиссии по обзору экономических отношений и безопасности США и Китая, сообщает CNBC.

В документе утверждается, что Китай пытается обходить американский экспортный контроль, чтобы получить передовые полупроводники, необходимые для усиления военных технологий. Отчет комиссии был представлен Конгрессу США в 2026 году.

Технологический разрыв

Авторы отчета отметили, что китайские производители, в частности Huawei и Cambricon, отстают от Nvidia и других американских компаний, включая Advanced Micro Devices, в производстве передовых чипов. По оценке комиссии, Китай добился определенного прогресса, однако до сих пор не устранил критические ограничения в производстве логических микросхем и микросхем памяти, оборудования для изготовления полупроводников и программной экосистеме Nvidia CUDA.

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Комиссия считает, что разрыв в доступных вычислительных мощностях остается значительным, прежде всего из-за экспортных ограничений США на передовые чипы.

Доступ через третьи страны

В отчете также отмечается, что китайские компании получали удаленный доступ к чипам Nvidia через центры обработки данных в третьих странах, в частности в Малайзии. Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США во вторник издало правило, призванное перекрыть этот способ доступа.

Этот шаг последовал за критикой со стороны министра финансов США Скотта Бессента и членов Конгресса, которые заявляли, что Министерство торговли недостаточно противодействует перенаправлению передовых чипов Nvidia в Китай в нарушение экспортного контроля. Комиссию по обзору экономических отношений и безопасности США и Китая Конгресс создал в 2000 году для мониторинга последствий торгово-экономических отношений двух стран для национальной безопасности США.

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