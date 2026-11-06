Национальная комиссия по планированию столицы США (NCPC) одобрила планы строительства триумфальной арки между мемориалом Линкольна и Арлингтонским национальным кладбищем. Решение поддержали восемью голосами против четырёх после почти девятичасового заседания, сообщает The Hill.

Голосование после слушаний

Перед голосованием комиссия заслушала более 100 публичных выступлений, большинство участников которых выступали против проекта. Виртуальная трансляция заседания прервалась примерно в 14:30 по восточному времени США во время общественных слушаний. Примерно через 40 минут заседание возобновили, а трансляцию перенесли на YouTube-канал NCPC после сбоя на официальном правительственном сайте.

Заместитель председателя NCPC Стюарт Левенбах заявил, что роль комиссии заключается в оценке цели проекта с точки зрения его дизайна. По его словам, арка должна превратить транспортную развязку с круговым движением в монументальные ворота.

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Место и возражения критиков

Арку планируют разместить на Columbia Plaza возле Арлингтонского мемориального моста. По информации издания, она должна символически соединить Вашингтон и штат Виргиния как знак единства после национального раскола, который привёл к Гражданской войне в 1860-х годах.

Участники общественных слушаний призвали комиссию не утверждать план. Некоторые из них назвали сооружение оскорблением для военнослужащих и их родственников, похороненных на Арлингтонском кладбище, а также утверждали, что это проект тщеславия, инициированный Трампом. Другие выражали обеспокоенность возможным влиянием арки на воздушное пространство Вашингтона; один из выступавших упомянул столкновение в воздухе над рекой Потомак в 2025 году, в результате которого погибли 67 человек.

Конгрессмен-демократ Джаред Хаффман также выступил против строительства арки, подчеркнув, что, по его мнению, одобрение Конгресса отсутствует. Председатель NCPC Марк Паолетта возразил, сославшись на разрешение Конгресса 1925 года для Комиссии Арлингтонского мемориального моста. Республиканцы Эндрю Клайд и Брайан Маст, напротив, поддержали проект.

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