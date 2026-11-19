В США двухпартийная комиссия Конгресса призвала законодателей признать задержание Китаем сотен судов под панамским флагом формой «экономического принуждения» и предоставить президенту возможность отвечать санкциями. Об этом сообщает South China Morning Post.

Комиссия также рекомендовала обратиться в Международную морскую организацию ООН, чтобы сформировать официальный учет возможного использования Пекином доступа к портам в качестве инструмента давления. Законодателям предложили поручить Федеральной морской комиссии США провести расследование и представить отчет в течение 90 дней.

Количество задержаний выросло

По данным Tokyo Memorandum of Understanding, собранным Lloyd’s List, среднее количество задержаний судов под панамским флагом в китайских портах выросло примерно с 21 в месяц в прошлом году до 140 в мае. Комиссия оценила общее количество таких случаев почти в 500. В июле показатель снизился до 16 после переговоров панамской делегации в Пекине.

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Задержания происходили на фоне спора вокруг терминалов Бальбоа и Кристобаль на Панамском канале. В январе Верховный суд Панамы аннулировал концессию 1997 года и ее продление в 2021 году для Panama Ports Company — дочерней структуры CK Hutchison. В феврале Панама взяла терминалы под контроль и передала их подразделениям Maersk и MSC на срок до 18 месяцев, пока готовится новый тендер.

Позиция Китая

Посольство Китая в Вашингтоне назвало обвинения «совершенно безосновательными» и заявило, что китайские органы проводили обычные инспекции судов в соответствии с законами и правилами. Представитель МИД КНР Линь Цзянь в июле заявлял, что портовые власти имеют право осматривать иностранные суда из соображений безопасности и задерживать те, у которых имеются серьезные недостатки, до их устранения.

Он также сослался на данные о непропорционально высокой доле аварий с участием судов под панамским флагом в китайских водах. В то же время комиссия в своем отчете утверждает, что Пекин демонстрирует готовность использовать коммерческую инфраструктуру для политического давления через операционные сбои, регуляторное влияние и экономические ответные меры.

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