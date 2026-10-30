Президентская комиссия в Нигерии установила, что 37 задержанных, подозреваемых в незаконной добыче полезных ископаемых, умерли в прошлом месяце под стражей из-за переполненности, сильной жары, обезвоживания и халатности. Их содержали сотрудники Корпуса гражданской обороны и безопасности Нигерии в штате Нигер, сообщает Daily Maverick.

Материалы передали генеральному прокурору

Правительство Нигерии приветствовало выводы комиссии. Министр внутренних дел Олубунми Тунджи-Оджо заявил, что отчет передали генеральному прокурору для немедленных юридических действий. В то же время он не ответил на запросы о том, когда семьи погибших и выжившие получат компенсации.

Среди умерших были подростки. Их гибель вызвала протесты в Нигерии и усилила обеспокоенность условиями содержания в изоляторах и обращением с подозреваемыми, ожидающими суда.

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Семьи и выжившие требуют ответственности

Зайнаб Салиху, сын которой погиб под стражей, сказала, что семьи хотели лишь возвращения своих детей домой живыми. По ее словам, смерти задержанных ухудшили здоровье ее мужа, который впоследствии также умер. Reuters не смог проверить обстоятельства смерти мужа.

Выживший Дауда Шеху призвал привлечь к ответственности должностных лиц, которые, по его мнению, проявили пренебрежение к человеческой жизни. Другой выживший, Абдулсалам Якубу, заявил, что власти действуют медленно, и потребовал вернуть мотоциклы, телефоны, оборудование для добычи и золото, которые, по его словам, были изъяты при задержании.

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