Экспертная комиссия в Германии представила 51 рекомендацию по усилению регулирования секс-работы и противодействию принуждению, эксплуатации и торговле людьми. Среди предложений — уголовная ответственность для клиентов за пользование услугами незарегистрированных секс-работниц, сообщает Tagesschau.

Федеральный министр по делам семьи Карин Приен год назад попросила комиссию подготовить предложения по предотвращению принуждения, эксплуатации и торговли людьми. В ее состав вошли 12 специалистов из сфер науки, правоохранительной деятельности, противодействия торговле людьми, регулирования платформ, социальной работы и здравоохранения. Председателем комиссии был криминолог и юрист Тилльманн Бартш.

Регистрация и ответственность клиентов

С 2017 года секс-работницы в Германии обязаны регистрироваться, а бордели — получать государственное разрешение на работу. По оценке комиссии, эти требования на практике часто обходят, а часть женщин остается без надлежащей защиты.

Эксперты предлагают разрешать покупку сексуальных услуг только при условии, что секс-работница зарегистрирована в органах власти. Регистрацию рекомендуют сделать бесплатной и обеспечить высокий уровень защиты персональных данных. В то же время комиссия не предлагает наказывать незарегистрированных секс-работниц, чтобы не ухудшать их положение и не усиливать зависимость.

Вместо этого комиссия рекомендует ввести уголовную ответственность для клиентов, пользующихся услугами незарегистрированных лиц. Также предлагается установить уголовную ответственность за работу заведения секс-индустрии без государственного разрешения и за трудоустройство незарегистрированных секс-работниц.

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Возрастной порог и цифровые платформы

Комиссия советует повысить минимальный возраст для регистрации с 18 до 21 года. Для беременных секс-работниц предлагают ввести защиту, аналогичную гарантиям для наемных работниц: не работать шесть недель до родов и восемь недель после них.

Среди других рекомендаций — расширение контрольных полномочий полиции во всех федеральных землях, комплексное регулирование цифровых платформ для поиска клиентов и возможность уличной проституции только при определенных условиях после более длительного переходного периода.

Приен назвала рекомендации фундаментальной переориентацией подхода к проституции и заявила, что обсудит законодательные изменения с другими министерствами и федеральными землями. Представители интересов секс-работниц выступили против усиления ограничений, заявив, что более высокий возрастной порог и требование проверять регистрацию могут вытеснить незарегистрированных людей в менее защищенный нелегальный сектор.

По данным Федерального статистического ведомства, в конце 2025 года в Германии были зарегистрированы 32 474 секс-работницы. Общее число секс-работниц в стране оценивают в пределах от 200 тысяч до 400 тысяч человек.

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