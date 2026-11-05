Комиссия по борьбе с преступностью и коррупцией Квинсленда (CCC) в Австралии назвала «совокупным провалом» решение полиции штата потратить $116 млн на аренду здания в пригороде Брисбена Стоунз-Корнер, которым ведомство так и не воспользовалось. Об этом сообщает ABC News.

Аренда дороже покупки

Полиция Квинсленда заключила условное соглашение об аренде объекта примерно за $500 тыс. в месяц, стремясь объединить офисы в Брисбене. Позднее здание признали непригодным для нужд ведомства.

В отчёте CCC указано, что полиция на протяжении всего процесса не рассматривала покупку недвижимости, хотя сумма аренды за 15 лет «значительно превышала» цену приобретения. Комиссия также установила, что не было конкурентного процесса или независимой проверки того, являлись ли условия соглашения надлежащими, обоснованными и обеспечивающими надлежащее соотношение цены и качества.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Проверки после принятия обязательств

Расследование начали после жалобы бывшего комиссара полиции Стива Голлшевски, поданной в ноябре 2024 года. Жалоба касалась процедуры закупки и отсутствия надлежащей проверки до заключения соглашения.

CCC не выявила нечестности, ненадлежащих связей или личной выгоды. В то же время комиссия пришла к выводу, что на каждом этапе были упущены возможности остановить сделку. По её данным, проверку и юридическую консультацию провели лишь после принятия обязательств.

Полиция также взяла на себя расходы сверх предусмотренного бюджета без одобрения правительства, а её последующий запрос на финансирование был отклонён. CCC предоставила полиции девять рекомендаций, в том числе о пересмотре процедур аренды и подготовке плана устранения системных проблем организационной культуры. Комиссия отдельно рекомендовала правительству Квинсленда пересмотреть политику размещения государственных учреждений.

Читай нас в