Комиссия по правам человека Южно-Африканской Республики (SAHRC) представила доклад с предложениями усилить законодательство для защиты детей в интернете. Как сообщает Daily Maverick, комиссия считает, что действующие правила не учитывают риски, связанные с дизайном цифровых платформ, в частности алгоритмическими лентами, настройками обмена данными по умолчанию и проверкой возраста при регистрации.

Комиссар SAHRC Номалуби Квинана заявила, что дети уже активно пользуются онлайн-платформами, поэтому основным вопросом является надлежащий уровень их защиты. В докладе «Права детей на приватность и безопасность на онлайн-платформах» отмечается, что технологические компании могут получать прибыль от вовлечения несовершеннолетних, не неся достаточной ответственности за связанные с этим риски.

Изменения в законах

В ЮАР нет единого документа, который комплексно регулировал бы цифровую безопасность детей. В настоящее время эти вопросы охватывают, в частности, Закон о киберпреступлениях, Закон о защите персональной информации и Закон о фильмах и публикациях. Они предусматривают наказание за распространение интимных изображений без согласия, материалов сексуального насилия над детьми и устанавливают ограничения на обработку персональных данных несовершеннолетних.

SAHRC рекомендовала парламенту и соответствующим государственным органам изменить положения закона о защите персональной информации, чтобы согласие на обработку данных детей было понятным и осознанным. Комиссия также предлагает распространить регулирование на пассивный сбор данных, вредоносный дизайн платформ и трансграничное правоприменение.

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Среди других рекомендаций — дополнить законодательство нормами об алгоритмически рекомендуемом контенте, прямых трансляциях и созданных искусственным интеллектом материалах сексуального насилия над детьми. SAHRC также предлагает ввести обязательную проверку возраста, удобные для детей инструменты подачи жалоб и проверку возраста при регистрации SIM-карт с участием родителей или опекунов несовершеннолетних.

Участие детей и ответственность платформ

Доклад подготовлен после конференции с участием государственных органов, структур ООН, регуляторов, технологических компаний, общественных организаций и детей, состоявшейся 28 марта 2026 года в Йоханнесбурге. Дети-участники приняли декларацию с призывом к правительству, платформам, школам, родителям и общественным организациям учитывать их права при формировании правил онлайн-безопасности.

Комиссия также предлагает предоставить регуляторам полномочия проактивно оценивать безопасность платформ по принципу безопасности на этапе проектирования, а не действовать только после получения жалоб. Квинана подчеркнула, что сложность представляет и подотчётность платформ, зарегистрированных за рубежом, поэтому SAHRC рекомендовала предоставить регуляторам экстерриториальные следственные полномочия.

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