Комитет Белуджистана обеспокоен расходами на 12,11 млрд рупий — Dawn

В Кветте, Пакистан, Комитет по государственным счетам Ассамблеи Белуджистана выразил серьезную обеспокоенность расходами департамента коммуникаций и работ провинции на сумму свыше 12,11 млрд пакистанских рупий в 2023–2024 финансовом году. В ходе аудита эти расходы были отмечены как нерегулярные, сообщает Dawn.

Вопрос рассмотрели на заседании под председательством депутата провинциальной ассамблеи Асгара Али Тарина. Члены комитета изучили аудиторский отчет за 2023–2024 финансовый год и потребовали от должностных лиц объяснений относительно масштабов этих расходов.

Неиспользованные бюджетные средства

Комитет также рассмотрел финансовые показатели департамента за 2022–2023 годы. Из более чем 44,42 млрд рупий выделенных средств около 3,24 млрд рупий не были использованы, а ассигнования были списаны после окончания финансового года.

Члены комитета поставили под сомнение неиспользование денег, отметив, что их следовало своевременно вернуть, чтобы направить на другие необходимые проекты развития. Они также выразили обеспокоенность назначением директоров проектов для программ развития, хотя соответствующие государственные департаменты уже могли выполнять такие задачи. Комитет запросил сведения о служебных автомобилях, зарплатах и административных расходах.

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Специальные аудиты и возмещение средств

Комитет распорядился провести специальные аудиты проектов в Насирабаде, Нушки, Жобе и других районах, в том числе Схемы водоснабжения равнины Каччи и Проекта развития средств к существованию и предпринимательства Белуджистана.

При рассмотрении выплат подрядчикам комитет выявил переплаты на 90,34 млн рупий в различных строительных подразделениях за 2021–2022 годы. По данным аудита, они возникли из-за ошибок в расчетах и применения несогласованных тарифов; комитет поручил взыскать всю сумму.

Еще одну нерегулярность на 40,41 млн рупий связали с оплатой строительных работ в объемах, превышавших предусмотренные документами PC-I, сметами и контрактами. Должностным лицам поручили обеспечить полное возмещение этой суммы в течение 10 дней. Остальные замечания аудита перенесли на заседание 30 ноября.

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