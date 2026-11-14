Комитет по чрезвычайным ситуациям Дар-Хамар заявил, что бойцы военизированных Сил быстрого реагирования (RSF) с четверга убили 10 безоружных мирных жителей в городе Ан-Нухуд в суданском штате Западный Кордофан. По данным Anadolu Agency, Ан-Нухуд является вторым по величине городом штата.

Заявление местного комитета

В комитете сообщили об ухудшении ситуации с безопасностью в различных районах города. По утверждению комитета, бойцы RSF, передвигавшиеся на мотоциклах, совершали нападения в нескольких кварталах Ан-Нухуда.

Комитет также заявил о полном прекращении связи в городе, в частности о потере доступа к сервису Starlink. По его данным, бойцы RSF продолжают грабить магазины, проводить рейды по домам и запугивать жителей.

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Бои в Кордофане

RSF контролируют Ан-Нухуд, главный город района Дар-Хамар, с мая 2025 года. Комментариев от группировки после сообщения комитета не поступало.

Накануне суданские чиновники заявили, что армия и союзные ей силы после боев с RSF взяли под контроль город Аль-Хувай, расположенный примерно в 100 километрах от Ан-Нухуда. 7 ноября военные источники сообщили Anadolu Agency, что армия взяла под контроль Аяль-Бахит к северо-западу от Аль-Хувая.

Боевые действия между суданской армией и RSF усилились в Северном, Западном и Южном Кордофане с 25 октября прошлого года. Война в Судане, начавшаяся в апреле 2023 года, унесла десятки тысяч жизней и вынудила почти 13 миллионов человек покинуть свои дома, по оценкам ООН.

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