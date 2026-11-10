Комитет Государственной думы России — государства-агрессора — по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах за распространение материалов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности или пропагандирующих отказ от них. Об этом сообщает Meduza. Комитет принял рекомендацию 9 ноября, при этом дата первого чтения законопроекта на момент публикации не была определена.

Какие штрафы предлагают

Физических лиц планируют штрафовать на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей за распространение таких материалов, а за повторное нарушение — до 150 тыс. рублей. Для должностных лиц штрафы составят от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а за повторное нарушение — до 400 тыс. рублей. Юридическим лицам могут грозить взыскания от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, а за повторное нарушение — до 3 млн рублей.

Отдельные санкции предлагают ввести за невыполнение требований Роскомнадзора об удалении материалов. Для физических лиц штрафы составят от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 700 тыс. до 1 млн рублей. За повторные нарушения предусмотрены штрафы от 200 тыс. до 300 тыс. рублей для физических лиц, от 600 тыс. до 800 тыс. рублей для должностных лиц и от 3 млн до 5 млн рублей для юридических лиц.

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Кто будет рассматривать дела

Административные дела о распространении соответствующих материалов должно возбуждать Министерство культуры России, а дела о невыполнении требований об их удалении — Роскомнадзор. Ответственность не будут применять, если владелец сервиса удалит произведение, признанное дискредитирующим традиционные ценности, в течение 24 часов после аннулирования прокатного удостоверения.

Соавтор законопроекта, депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что термин «физические лица» в документе касается владельцев социальных сетей, а не их пользователей. Перечень традиционных российских духовно-нравственных ценностей содержится в указе президента России, подписанном в ноябре 2022 года. К ним, в частности, отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, крепкая семья, гуманизм, милосердие, справедливость, историческая память и единство народов России.

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