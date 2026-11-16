Парламентский комитет по правам человека на Кипре одобрил законопроект об участии уполномоченной по гендерному равенству в национальном координационном органе по предотвращению и противодействию насилию в отношении женщин. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Расширение состава органа

Согласованная поправка предусматривает расширение состава координационного органа. В него должна войти действующая уполномоченная по гендерному равенству Джози Христодулу в качестве неоплачиваемой членкини.

Председатель комитета и депутат от партии Akel Христос Христофидес заявил, что продолжительность участия уполномоченной в органе будет связана со сроком ее полномочий на должности.

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Подготовка более широких законодательных изменений

Представитель министерства юстиции подтвердил, что министр Костас Фитирис согласился с предложением. По его словам, ведомство готовит законопроект для пересмотра ряда законов в рамках более широкого согласования с европейским законодательством по предотвращению гендерно обусловленного и домашнего насилия.

В министерстве сообщили, что изменения готовятся примерно к 12 законодательным актам. Христофидес отметил, что предлагаемый закон целесообразно продвигать отдельно, чтобы изменение могло быть внедрено сразу, не дожидаясь внесения в парламент более широкого пакета поправок в первой половине 2027 года.

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