В Израиле организационный комитет Кнессета рекомендовал назначить председателя партии «Наш дом Израиль», депутата Авигдора Либермана председателем временной Комиссии по иностранным делам и обороне нового созыва парламента. Решение поддержали 13 депутатов, девять проголосовали против, сообщает Jerusalem Post.

Временная комиссия из 17 депутатов

Комиссия должна состоять из 17 членов. Среди названных в решении представителей — четыре депутата от «Ликуда»: Боаз Бисмут, Яаков Бардуго, Офир Кац и Элиша Мадан. Фракцию «Бьяхад» будут представлять Рам Бен-Барак и Керен Тернер, демократов — Яир Голан, партию Раам — Йоав Сегалович, а партию «Наш дом Израиль» — Авигдор Либерман.

Также в список вошли Лимор Сон Хар-Мелех от «Оцма йехудит», Эльяким Старк от «Объединенного иудаизма Торы», Инон Азулай от ШАС и Симха Ротман от Партии религиозного сионизма.

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Согласно закону, в новом Кнессете сейчас нет лидера оппозиции, поэтому премьер-министр Биньямин Нетаньяху не обязан проводить регулярные брифинги по вопросам безопасности для представителей оппозиции. В случае назначения Либермана председателем временной профильной комиссии ожидается, что он будет иметь прямой контакт с премьером по вопросам безопасности и дипломатии.

Обращение Эйзенкота к премьеру

В то же время председатель партии «Яшар», депутат Гади Эйзенкот обратился к Нетаньяху с призывом проявлять сдержанность и осторожность при принятии решений в сфере безопасности и государственных решений в переходный политический период. Он призвал не прибегать к мерам, которые не являются неотложными, и воздержаться от решений, которые, по его мнению, могут подорвать доверие общества к государственным институтам.

В письме Эйзенкот заявил, что Нетаньяху возглавляет правительство, которое больше не имеет доверия Кнессета, а его дальнейшее пребывание в должности поддерживают 46 депутатов. Он также выразил обеспокоенность сообщениями о возможном учете посторонних соображений в вопросах безопасности и предостерег от ситуации, при которой руководителям силовых структур пришлось бы решать конституционные дилеммы из-за политических решений.

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