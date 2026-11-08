5 ноября Совместный бюджетный комитет Конгресса Чили передал в Палату депутатов бюджетную статью Министерства науки на 2027 год с отрицательным заключением. Ранее, 21 октября, она была отклонена бюджетным подкомитетом.

Как сообщает The Rio Times, совместный комитет, в который входят сенаторы и депутаты, повторно не голосовал за финансирование Министерства науки. Правительство не внесло поправок в эту часть проекта бюджета, поэтому ее передали на дальнейшее рассмотрение с отрицательным заключением.

Рассмотрение других бюджетных статей

В тот же день комитет одобрил бюджетные статьи министерств здравоохранения, обороны, иностранных дел, экономики и государственных земель. Статья Министерства финансов была поддержана единогласно — 26 голосами против нуля.

В то же время отдельным голосованием был отклонен раздел о Таможенной службе в составе бюджета Минфина. Программа первичной медицинской помощи, финансируемая государственным медицинским страховщиком Fonasa, получила по 12 голосов «за» и «против» и также не была одобрена.

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Параметры бюджета и дальнейшая процедура

Бюджетное управление Чили Dipres запланировало расходы на 2027 год в размере 91,2 трлн чилийских песо — примерно 93 млрд долларов. Это на 1,5% больше в реальном выражении, чем ожидаемые расходы 2026 года.

Правительство также заложило структурный дефицит на уровне 1,8% ВВП. На 2026 год целевой показатель составлял 2,6% ВВП, тогда как Dipres оценивает его на уровне 2,3%.

Далее законопроект о бюджете рассмотрит Палата депутатов, после чего он поступит в Сенат. Документ был внесен в Конгресс 30 сентября, а у парламента есть 60 дней для его принятия.

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