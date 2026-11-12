Комитет при Министерстве здравоохранения Израиля представил рекомендации по реформе системы здравоохранения для женщин. Они предусматривают переход от отдельных решений, сосредоточенных преимущественно на беременности, родах и гинекологии, к политике, охватывающей потребности женщин на всех этапах жизни. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Комитет возглавляла Мали Куша, а над рекомендациями работали восемь групп экспертов. Их подход основан на исследованиях влияния биологических, гендерных, социальных и культурных различий на профилактику, диагностику, лечение и результаты медицинской помощи.

Ранняя диагностика и эндометриоз

Для детей, подростков и молодых женщин комитет рекомендовал усилить профилактику и раннее выявление проблем психического здоровья, расстройств пищевого поведения, анемии и эндометриоза. Также предлагается развивать проактивные медицинские услуги.

Согласно исследованию организации Endo Israel, средняя задержка с диагностированием эндометриоза в Израиле составляет 11,2 года. От появления симптомов до первого обращения к медицинскому работнику в среднем проходит 4,6 года, а после этого до установления диагноза — еще 6,6 года.

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В исследовании почти 2 тысяч женщин и девушек с диагностированным эндометриозом половина сообщила об одновременном наличии от 11 до 15 симптомов со стороны разных систем организма. Среди них были менструальная боль, усталость и истощение, проблемы с пищеварением, вздутие живота и боль во время или после полового контакта.

Опрос почти 900 женщин с диагностированным эндометриозом показал, что до установления диагноза пациенток нередко направляли к гастроэнтерологам, ортопедам, урологам и психиатрам. Согласно данным Endo Israel, почти 64% опрошенных считали, что система здравоохранения не имеет для них решения.

Помощь во взрослом и пожилом возрасте

Комитет также рекомендовал обеспечить непрерывные услуги в сфере психического здоровья во взрослом возрасте, адаптированные к травмам, насилию, беременности и родам, гормональным изменениям и социальным факторам риска. Отдельно предлагается интегрировать помощь во время менопаузы в стандартную систему услуг: повышать осведомленность, обучать медицинских работников и улучшать доступ к диагностике и лечению.

Для пожилых женщин рекомендации охватывают профилактику, диагностику и лечение хронических заболеваний, а также здоровье сердечно-сосудистой системы, состояние костей, когнитивные функции, боль и физическое функционирование. Минздрав Израиля сообщил, что изучает предложения комитета при подготовке многолетнего плана действий.

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