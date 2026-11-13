Бюджетный комитет Бундестага завершил внесение изменений в проект федерального бюджета Германии на 2027 год объемом около 560,9 млрд евро. В то же время руководство правительства продолжает искать около 5 млрд евро для снижения налога на электроэнергию, сообщает Tagesschau.

Средства для снижения налога

Во время так называемого заседания по доработке бюджета депутаты вносили последние изменения в бюджетный проект. На этот раз внимание было приковано к вопросу, удастся ли найти средства для выполнения обещания канцлера снизить налог на электроэнергию.

По данным издания, найти миллиарды евро непосредственно во время ночного заседания было маловероятно: участники могли перераспределять преимущественно суммы на уровне миллионов. После работы комитета остался вопрос, почему в крупнейшем бюджете в истории Германии не удалось найти менее 1% общего объема, то есть около 5 млрд евро, на эту налоговую инициативу.

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Недовольство во фракции ХДС/ХСС

Вопрос снижения налога вызвал недовольство во фракции ХДС/ХСС. Ее представители были недовольны предварительными результатами бюджетных переговоров и рассчитывали на большее число решений по проектам, которые поддерживает союз. В неофициальных разговорах также звучали предположения, что часть депутатов может не поддержать федеральный бюджет в целом.

Руководство правительства планирует обсудить возможные решения до заседания коалиционного комитета, запланированного на следующий вторник. Политик ХДС Пауль Цимяк заявил в эфире ARD, что уверен в возможности сделать первый шаг к снижению налога, если все стороны этого захотят. Он также назвал себя осторожным оптимистом.

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