Комитет ООН по правам человека заявил, что людям не требуется разрешение или признание со стороны государства, чтобы создать объединение или вступить в него. Новые рекомендации изложены в Замечании общего порядка №38 о толковании статьи 22 Международного пакта о гражданских и политических правах, которая гарантирует свободу ассоциаций, сообщает UN News.

Зарегистрированные и неформальные объединения

Комитет подчеркнул, что выбор создавать или присоединяться к зарегистрированным либо неформальным объединениям принадлежит исключительно самим людям. Сам факт членства в незарегистрированной ассоциации не может быть основанием для уголовного преследования или наказания.

Свобода ассоциаций позволяет людям добровольно объединяться, в том числе на рабочем месте, для достижения общих целей. В комитете назвали это право одним из краеугольных камней демократии и условием для осуществления других прав. В то же время там отметили, что нападения на это право и его нарушения являются признаком более широкого наступления на права человека, верховенство права и демократию.

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Защита несогласия и международного сотрудничества

Право на свободу ассоциаций распространяется также на идеи и деятельность, которые могут считаться спорными, проявлениями несогласия или нарушающими установленный порядок. В частности, это касается мирных коллективных акций гражданского неповиновения.

Комитет предостерег от злоупотреблений законами о борьбе с терроризмом и национальной безопасности, в том числе расплывчатыми нормами против так называемых экстремистских или нежелательных организаций. Ассоциации имеют право искать, получать и использовать финансирование, включая иностранное, а также сотрудничать на международном уровне без риска получить ярлык «иностранного агента», подобный ярлык или быть объявленными угрозой национальной безопасности.

Ограничения свободы ассоциаций возможны лишь в виде исключения: они должны иметь четкое законное основание, преследовать законную цель, быть необходимыми и соразмерными. По позиции комитета, принудительное приостановление деятельности или роспуск объединения могут применяться только как крайняя мера и должны сопровождаться судебными гарантиями.

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