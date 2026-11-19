Комитет ООН по правам человека предостерег от злоупотребления антитеррористическим законодательством и нормами о национальной безопасности на фоне ожидаемого решения Верховного суда Великобритании о законности запрета Palestine Action. Об этом сообщает The Guardian.

Рекомендации комитета ООН

В первых комплексных рекомендациях по свободе объединений комитет раскритиковал расплывчато сформулированные законы, направленные против «экстремизма» или «нежелательных» организаций. В документе нет прямого упоминания Palestine Action.

Заместитель председателя комитета Элен Тигруджа заявила, что решение подготовить рекомендации было обусловлено событиями, в частности в Великобритании, Северной Корее, России, Китае и Израиле. По ее словам, национальная безопасность и борьба с терроризмом могут быть законными основаниями для ограничения свободы объединений, однако эти цели часто расплывчато определяются в национальном законодательстве и используются для криминализации объединений.

Среди тех, кого это может касаться, она упомянула климатических активистов, детские и молодежные движения, правозащитников, журналистов и профсоюзных деятелей. В рекомендациях также отмечается, что защита прав человека, сообщения об их нарушениях или требования привлечь виновных к ответственности сами по себе не могут считаться угрозой или нарушением общественного порядка.

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Обжалование запрета Palestine Action

Прошлогоднее решение запретить Palestine Action критиковали правозащитные группы, политики разных взглядов, бывший директор службы государственного обвинения и бывший руководитель службы безопасности. Palestine Action стала первой группой прямого действия, запрещенной в соответствии с британским Законом о терроризме, наряду с такими группировками, как «Аль-Каида» и Boko Haram.

Ранее в этом месяце Верховный суд рассмотрел обжалование запрета, а решение по делу все еще ожидается. В иске утверждается, что запрет непропорционально вмешивается в права на свободу слова и протеста.

Соосновательница Palestine Action Худа Аммори, подавшая иск, заявила, что правительство использует террористическую маркировку для подавления политического инакомыслия. Она также сказала, что в случае отказа британских судов отменить запрет они обратятся в Европейский суд по правам человека.

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