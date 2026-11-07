Экономический координационный комитет Пакистана (ECC) поручил Министерству национальной продовольственной безопасности и исследований в течение трех месяцев подготовить механизм дерегулирования государственного установления цен на табак. Решение было принято при рассмотрении минимальных индикативных цен на урожай табака 2026 года.

Как сообщает The Express Tribune, ECC одобрил предложение по ценовому регулированию, утвержденное Пакистанским табачным советом (PTB). В то же время комитет подчеркнул необходимость разработать стратегию выхода федерального правительства из процесса установления цен.

Цены и табачный сбор

Министерство предложило сохранить для урожая 2026 года минимальные индикативные цены и ставки табачного сбора на уровне 2025 года. ECC одобрил это предложение и поручил министерству представить план дерегулирования ценового механизма.

PTB уполномочен содействовать выращиванию, производству и экспорту табака и табачных изделий. Минимальные индикативные цены для различных сортов табака федеральное правительство устанавливает в соответствии с Ординансом о Пакистанском табачном совете 1968 года.

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На заседании также рассматривали, почему предложенные на 2026 год цены для части видов табака были ниже, чем в 2025 году, почему White Patta/Rustica выглядел дороже других видов и почему ценовая динамика отличается в зависимости от сорта.

Расчет минимальной цены

Согласно информации, предоставленной ECC, максимальная цена рассчитывалась на основе себестоимости производства, средней инфляции за восемь месяцев предыдущего года и фиксированной маржи прибыли в 5%. Для табака Flue-Cured Virginia базовая себестоимость на 2026 год была определена на уровне 473,61 пакистанской рупии за килограмм. С применением инфляции за январь—август 2025 года на уровне 5,43% минимальная индикативная цена составила 523 рупии за килограмм.

PTB также отмечал, что средний показатель инфляции за август 2026 года составил 9,26% против 5,43% за соответствующий период 2025 года. При применении показателя 9,26% минимальная индикативная цена для Flue-Cured Virginia составила бы 541,14 рупии за килограмм. Председатель Федерального совета доходов обратил внимание на необходимость учитывать экспортный избыток табака, поскольку объемы производства высоки, а внутреннее потребление низкое.

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