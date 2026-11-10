Комитет Палаты представителей США по надзору и правительственной реформе опубликовал критический отчет о действиях федерального правительства в ходе расследований в отношении Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл. Как сообщает CNBC, комитет призвал Министерство юстиции США допросить или повторно опросить ключевых свидетелей, располагающих информацией о торговле Эпштейном молодыми женщинами и девушками с целью сексуальной эксплуатации.

Требования к Министерству юстиции

Отчет также содержит призыв более тщательно расследовать утверждения о возможной преступной деятельности лиц, связанных с Эпштейном. Отдельно комитет предложил предоставить пострадавшим доступ к их материалам без редактирования.

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Председатель комитета, республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер заявил, что федеральное правительство десятилетиями не оправдывало ожиданий пострадавших от преступлений Эпштейна и Максвелл.

Предложение для Конгресса

Комитет также призвал Конгресс принять законопроект, инициированный Комером. Инициатива должна позволить пострадавшим от сексуального насилия свободно рассказывать о пережитом, даже если они подписывали соглашения о неразглашении.

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