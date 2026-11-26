В США Комитет Палаты представителей по финансовым услугам передал на рассмотрение всей палаты законопроект, который должен закрепить Стратегический резерв биткоинов на уровне закона. Документ запрещает федеральному правительству продавать, обменивать, выставлять на аукцион, обременять залогом или иным образом отчуждать биткоины из резерва как минимум 20 лет, сообщает CoinDesk.

Что предусматривает законопроект

Законопроект H.R. 8957 называется American Reserve Modernization Act of 2026. Его 21 мая представили республиканец от Аляски Ник Бегич и демократ Джаред Голден.

В случае принятия документа министр финансов США должен в течение 180 дней создать Стратегический резерв биткоинов, а также отдельный запас других криптовалют. Инициатива обязывает готовить отчеты о подтверждении резервов и провести учет цифровых активов, которыми владеют федеральные ведомства.

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Комитет одобрил законопроект 16 сентября 28 голосами против 21. Все голоса за принадлежали республиканцам, а все демократы проголосовали против. Формально документ передали Палате представителей 24 ноября, после чего он стал пригоден для рассмотрения в зале палаты.

Сроки рассмотрения

Законопроект развивает указ президента США Дональда Трампа от 6 марта 2025 года о создании Стратегического резерва биткоинов. Если документ станет законом, отменить эту политику будет сложнее. В то же время резерв, созданный указом, сохранится даже в случае провала законопроекта, но будущий президент сможет изменить или прекратить его без решения Конгресса.

Для вступления в силу законопроект должен пройти голосование в Палате представителей и Сенате и быть подписан президентом до завершения работы нынешнего состава Конгресса 3 января. По данным Arkham, на момент публикации адреса, связанные с правительством США, содержали 306 795 BTC стоимостью более 18,7 млрд долларов.

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