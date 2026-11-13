Финансовый комитет Палаты представителей Кипра заявил о срочной необходимости нового здания парламента в Никосии. Депутаты всех партий, представленных в комитете, согласились, что нынешние помещения устарели, сообщает Cyprus Mail.

Заместитель постоянного секретаря Палаты представителей Андреас Христодулу сообщил, что только в прошлом году на ремонт было потрачено 200 тысяч евро. По его словам, проблемы, связанные со здоровьем и безопасностью, будут и дальше усугубляться. В бюджете парламента на следующий год предусмотрено 30 тысяч евро на обновление архитектурных планов, однако решение о строительстве нового здания он назвал политическим.

Позиции депутатов

Председатель комитета, депутат партии ДИКО Хрисис Пантелидис, призвал коллег действовать единодушно. Лидер партии «Альма» Одиссеас Михаилидис отметил, что первые планы были подготовлены в 1995 году и несколько раз обновлялись, однако Министерство транспорта не демонстрировало готовности реализовать проект. Он предложил передать нынешнее здание парламента одному из подразделений государственной службы.

Депутат партии «Прямая демократия» Яннис Лаурис поставил под сомнение стоимость проекта, заметив, что жаль тратить 150 миллионов евро на здание по планам 1995 года. Представитель ДИСИ Деметрис Деметриу заявил, что парламенту следует уверенно двигаться вперед. Депутат АКЕЛ Аристос Дамиану также указал, что комнаты комитетов не могут вместить гостей.

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Планы и расходы

Палата представителей Кипра, основанная в 1960 году, в настоящее время заседает на проспекте Нереу в Никосии. В 2018 году Министерство транспорта определило холм Айос-Георгиос, также известный как холм ПАСИДИ, местом для нового парламентского комплекса. Проект, выбранный на международном архитектурном конкурсе, предусматривает круглый зал заседаний, углубленный в холм.

Тендер на строительство комплекса и археологического парка был объявлен в январе 2020 года с ориентировочной стоимостью 95 миллионов евро. Раскопки выявили следы поселения эпохи халколита, датированные серединой III тысячелетия до нашей эры, а расходы и задержки привели к остановке проекта. В бюджете Палаты представителей на 2026 год заложили 20 тысяч евро на обновление тендерной документации при условии политического решения правительства; ориентировочная стоимость строительства тогда оценивалась примерно в 100 миллионов евро.

Бюджет парламента на следующий год составляет 36,9 миллиона евро. На 2028 и 2029 годы прогнозируются ежегодные расходы на уровне 38,2 миллиона евро.

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