Комитет по законодательству и судопроизводству парламента Южной Кореи в четверг должен утвердить отчет по итогам слушаний относительно кандидатуры Чхве Киль Су на должность специального инспектора. Об этом сообщает The Korea Herald. Принятие документа может положить конец десятилетней вакансии на этой должности, которая продолжается с 2016 года.

Отчет по итогам слушаний

Слушания по Чхве, бывшему высокопоставленному прокурору, состоялись около месяца назад. Президент Ли Чжэ Мён выдвинул его кандидатуру в августе из числа трех претендентов, рекомендованных политическими партиями и ассоциацией адвокатов.

Ранее на этой неделе представители власти и оппозиции договорились включить в отчет как положительные, так и отрицательные оценки соответствия Чхве этой должности.

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Должность вакантна с 2016 года

Должность специального инспектора была создана в 2014 году. В его полномочия входит расследование предполагаемых нарушений, связанных с супругом или супругой президента, близкими родственниками главы государства и высокопоставленными чиновниками президентской администрации.

Должность оставалась вакантной из-за разногласий между политическими силами по поводу рекомендации кандидатов. Срок полномочий специального инспектора составляет три года.

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