Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что военно-морское подразделение Cheonghae расширит свою роль в обеспечении безопасного морского судоходства, но не будет участвовать в войне. Как сообщает Korea Herald, комитет по обороне Национального собрания в тот день одобрил пересмотренное предложение о расширении оперативной зоны подразделения.

Новая оперативная зона

Оперативную зону Cheonghae планируют расширить с вод вблизи Сомали до Аравийского моря к югу от Омана — примерно в 650 километрах от Ормузского пролива. Ли Чжэ Мён отметил, что продление срока миссии используют для усиления роли подразделения и его боевых возможностей.

По его словам, к существующим задачам эсминца добавят морские патрульные самолеты и поддержку разминирования. Район операций расширят от Аденского залива до открытого моря к югу от Омана.

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Ограничения миссии

Президент подчеркнул, что Ормузский пролив и прилегающие к нему воды не будут входить в оперативную зону Cheonghae. Единственной целью развертывания он назвал защиту граждан Южной Кореи, судов и морских путей.

Командование подразделением, по словам Ли Чжэ Мёна, останется исключительно за южнокорейскими военными. Малые оппозиционные партии раскритиковали расширение миссии, назвав его скрытой отправкой войск на войну между США и Ираном.

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