В Таиланде парламентский комитет по политическому развитию, массовым коммуникациям и общественному участию призвал полицию и другие государственные органы объяснить, как в стране используются технологии государственной слежки. Об этом сообщает Bangkok Post.

Обращение комитета прозвучало через несколько дней после того, как Apple разослала отдельным пользователям iPhone в десятках стран уведомления об угрозе со стороны «наемного шпионского программного обеспечения». По данным издания, такие уведомления получили некоторые представители тайской оппозиции и активисты.

Заявления о закупках

Председатель комитета, депутат Народной партии Пхакамон Ну-анан, заявила, что в бюджете на 2027 финансовый год предусмотрено 100 млн батов на закупку шпионской программы Pegasus и связанных с ней инструментов слежки.

Другой член комитета сказал, что Pegasus не был единственным инструментом, который использовали государственные структуры. По его словам, систему Circles якобы приобрели три ведомства: Управление военной разведки, Командование операций внутренней безопасности и Бюро по борьбе с наркотиками.

Он также заявил, что эти ведомства закупали Circles в 2014–2020 годах, а общая стоимость контрактов составила 61,4 млн батов. Кроме того, член комитета сообщил о 10 проектах по закупке оборудования для определения местонахождения мобильных телефонов общей стоимостью 227 млн батов.

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Жалобы на нарушение конфиденциальности

Руководитель второй группы по защите прав человека Национальной комиссии по правам человека Ваттанакорн Саннуи сообщил комитету, что в 2021 году учреждение получило жалобы от нескольких человек на возможное нарушение их права на неприкосновенность частной жизни. Среди пострадавших были активисты и ученые, в том числе политолог Пуангтонг Павакан, которые получили от Apple уведомления о том, что их iPhone стали целями атак при поддержке государства.

Пхакамон Ну-анан предложила Министерству цифровой экономики и общества сотрудничать с международными академическими учреждениями, в частности с лабораторией Citizen Lab при Университете Торонто, чтобы расследовать возможные атаки шпионским программным обеспечением и защитить данные граждан.

Использование Pegasus в Таиланде привлекло внимание в июле 2022 года, когда исследователи сообщили, что десятки активистов демократического движения стали целями программы во время антиправительственных протестов. Citizen Lab совместно с тайскими организациями iLaw и DigitalReach тогда идентифицировала 30 активистов, ученых, юристов и сотрудников неправительственных организаций, чьи мобильные устройства были затронуты в период с октября 2020 года по ноябрь 2021 года.

Полиция неоднократно отрицала, что она или другие правоохранительные органы покупали или применяли Pegasus для слежки за активистами или политическими оппонентами. В то же время тогдашний министр цифровой экономики и общества Чайвут Тханакхаманусон признал в парламенте в июле 2022 года, что страна использовала программное обеспечение для отслеживания людей в «ограниченных случаях», связанных с национальной безопасностью или наркотиками.

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