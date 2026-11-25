Бюджетно-финансовый комитет Сейма Латвии поддержал государственную гарантию на сумму до 175 млн евро для национальной авиакомпании airBaltic. Она должна помочь перевозчику привлечь второй транш финансирования в рамках процедуры реструктуризации по главе 11 в США, сообщает Baltic News Network.

Изменения в закон о мерах финансовой стабильности airBaltic планируют рассмотреть по срочной процедуре. За ускоренное рассмотрение проголосовали семь членов комитета, двое были против, еще один воздержался. Всего изменения поддержали девять членов комитета, а два депутата от объединения «Суверенная власть» и «Альянс молодых латвийцев» проголосовали против.

Риск прекращения операций

Министр транспорта Кришс Липшанс заявил, что без второго транша финансирования airBaltic может быть вынуждена прекратить операции в середине декабря. По его словам, второй транш составляет 125 млн евро, а кредитор требует государственную гарантию на 175 млн евро, которая также покрывает 50 млн евро процентов по займу.

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24 ноября правительство Латвии принципиально одобрило предоставление гарантии. Частные кредиторы должны предоставить средства авиакомпании, а государство будет гарантировать исполнение ее обязательств без немедленного использования бюджетных средств. Для оформления гарантии необходимы разрешение парламента и требуемые согласования, в том числе Европейской комиссии. Липшанс также отметил, что предложение финансирования не гарантировано, поскольку кредиторы могут отозвать его в любой момент.

Финансирование и реструктуризация

19 октября Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка одобрил для airBaltic механизм DIP-финансирования на сумму до 350 млн евро. Он предусматривает первый транш на 175 млн евро, второй — до 125 млн евро и третий — до 50 млн евро. Из первого транша авиакомпания использовала 78,925 млн евро на выкуп восьми самолетов Airbus A220 и семи двигателей.

По словам Липшанса, дополнительные средства должны стабилизировать положение компании зимой, позволить вести переговоры о списании долгов, пересматривать авиапарк и искать стратегического инвестора. Если до весны airBaltic не привлечет инвестора и не найдет кредитора для рефинансирования долга в 350 млн евро, государству может потребоваться выполнить гарантийные обязательства. Авиакомпания заявляет, что рейсы и обслуживание пассажиров будут осуществляться в обычном режиме, а действующие билеты и бронирования останутся в силе.

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