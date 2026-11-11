Комитет Сената США по здравоохранению в Вашингтоне назначил на 18 ноября голосование по кандидатуре Хайди Овертон на должность следующей главы Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Об этом сообщает STAT News.

Дальнейшая процедура

Если комитет поддержит кандидатуру Овертон, ее вынесут на голосование полного состава Сената. В тот же день комитет также рассмотрит кандидатуру Джеймса О’Нилла на должность директора Национального научного фонда и еще три кандидатуры.

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Позиции республиканцев

При условии, что все демократы в комитете проголосуют против Овертон, для отклонения ее кандидатуры будет достаточно голоса одного сенатора-республиканца. Председатель комитета Билл Кэссиди ранее высказывал обеспокоенность ролью Овертон в формировании вакцинной политики администрации президента Трампа, назвав это почти дисквалифицирующим обстоятельством.

Сенатор Лиза Мурковски также спросила Овертон, поддержит ли она попытки ограничить доступ к препаратам для медикаментозного аборта посредством телемедицины.

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