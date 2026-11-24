Комитет по экономическим вопросам и налогообложению Национального совета Швейцарии поддержал предложение обязать банк UBS покрывать 90% стоимости своих зарубежных дочерних структур основным собственным капиталом. Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на общественного вещателя RTS, решение было принято с минимальным перевесом голосов.

Голосование в комитете

Комитет встал на сторону Совета кантонов и отклонил предложенное Федеральным советом требование о 100-процентном покрытии капиталом. Во время рассмотрения депутаты выбирали между четырьмя вариантами уровня покрытия — от 75% до 100%.

Вариант с 90% получил 13 голосов, тогда как за альтернативу с 80% проголосовали 12 членов комитета. Председатель комитета Самюэль Бендаган заявил журналистам, что комитет Национального совета согласовал свою позицию с Советом кантонов.

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Изменения в банковском законодательстве

Предлагаемая поправка к Банковскому закону должна усилить финансовую стабильность за счет увеличения покрытия капиталом зарубежных подразделений крупных швейцарских банков. UBS является единственным банком, которого коснется эта мера.

UBS выступает против более жестких требований, заявляя, что они могут увеличить расходы и ослабить международную конкурентоспособность банка. Регуляторные изменения рассматриваются после краха Credit Suisse в 2023 году и его экстренного поглощения UBS, в результате чего в Швейцарии осталась одна глобально системно значимая банковская группа.

Спор также поднял вопрос о возможном переносе штаб-квартиры UBS за границу, однако банк не объявлял о решении покинуть Швейцарию. Рекомендацию комитета еще должен рассмотреть полный состав Национального совета Швейцарии; дебаты запланированы на декабрь.

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