Суданский комитет экстренной помощи «Дар Хамар» заявил, что военизированные Силы быстрого реагирования (RSF) убили нескольких гражданских лиц, среди которых трое детей и две женщины, в деревнях к северу от Абу-Забада в штате Западный Кордофан. Как сообщает Anadolu Agency, по утверждению комитета, убийства произошли 20 ноября.

Общее число погибших комитет не назвал.

Заявления о захвате отары

Комитет также утверждает, что подразделение RSF захватило отару примерно из 400 овец, которую двое пастухов перегоняли из района Вад-Банда на рынок в Аль-Судайрате. По его данным, представители группировки также увели пастухов.

Жители деревень в Вад-Банде отправились вернуть отару, однако после этого о них не было известий, говорится в заявлении. Комитет обвинил RSF в разграблении районов перед продвижением суданской армии.

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Перемещение жителей

В другом заявлении комитет обвинил RSF в убийствах и принудительном перемещении жителей района Абу-Кальб. По его утверждению, в деревне Аль-Думайра военизированные силы убили троих безоружных гражданских лиц и разграбили имущество жителей в десятках деревень, из-за чего сотни семей были вынуждены покинуть свои дома.

Международная организация по миграции 19 ноября сообщила, что из-за опасности город Абу-Забад покинули еще 930 человек. С 14 ноября число перемещенных лиц из более широкого района достигло 3670.

Боевые действия в Западном Кордофане усилились на фоне продвижения армии, которая взяла под контроль Аль-Хувай и районы вблизи Абу-Забада и Ан-Нухуда. Война между суданской армией и RSF началась в апреле 2023 года после спора об интеграции военизированных сил в армию. По данным агентства, она унесла десятки тысяч жизней и привела к перемещению около 13 миллионов человек.

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