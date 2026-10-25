В Кении комитеты Национальной ассамблеи по вопросам образования и труда должны выступить посредниками в споре между правительством и преподавателями государственных университетов. Конфликт вокруг коллективного договора на 2025–2029 годы уже три недели препятствует учебному процессу во всех государственных вузах страны, сообщает Nation Kenya.

Комитеты планируют провести встречу сторон после петиции работников университетов. Ее подписали представители Союза академического персонала университетов, Союза работников университетов Кении и профсоюза Kudheiha.

Требования профсоюзов

Профсоюзы просят депутатов обязать Национальное казначейство и Министерство образования представить надлежащее встречное предложение по новому коллективному договору. Они также требуют письменных обязательств, которые гарантируют финансирование соглашения из государственного бюджета.

По утверждению представителей работников, переговоры зашли в тупик после того, как Межуниверситетский консультативный форум государственных университетов, представляющий правительство, самостоятельно определил встречное предложение. Профсоюзы считают, что оно не учитывает расширенные положения нового соглашения.

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Они также добиваются, чтобы правительство взяло на себя обязательство выплатить 7,9 млрд шиллингов задолженности по заработной плате, накопившейся по предыдущим соглашениям, в частности по коллективному договору на 2017–2021 годы.

Забастовка и финансирование университетов

Работники университетов начали забастовку 2 октября после окончания семидневного срока предупреждения. Они требуют завершить переговоры, подписать и выполнить коллективный договор на 2025–2029 годы.

Профсоюзы сообщили парламенту, что 21 сентября Комиссия по заработной плате и вознаграждениям уведомила их об отсутствии письменных гарантий финансирования со стороны Министерства образования или Национального казначейства. Они также выступили против предложения оплачивать труд университетского персонала за счет студенческих взносов, назвав такой подход дискриминационным.

Лидер парламентского большинства Кимани Ичунгва призвал стороны к сдержанности и диалогу, подчеркнув, что из-за забастовки студенты не могут сдавать экзамены. Ожидается, что совместный комитет представит свой отчет после окончания короткого парламентского перерыва.

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