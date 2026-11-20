Компания Alphabet планирует привлечь на канадском долговом рынке 6 млрд канадских долларов, или примерно 4,19 млрд долларов США. Для этого материнская компания Google намерена разместить несколько траншей необеспеченных долговых бумаг.

На что направят средства

Условия ценообразования для размещения раскрыла сама компания. Как сообщает Channel NewsAsia, в расчетах использован курс 1 доллар США за 1,4322 канадского доллара.

Alphabet заявила в регуляторной отчетности, что использует привлеченные средства на общие корпоративные цели. Среди возможных направлений — погашение существующего долга.

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Крупные технологические компании все чаще привлекают средства на долговых рынках и через собственный капитал для развития инфраструктуры искусственного интеллекта. Ранее они преимущественно финансировали такие инвестиции за счет собственных средств.

Организаторы размещения

RBC Dominion Securities, Scotia Capital и TD Securities являются совместными организаторами книги заявок по сделке. CIBC World Markets выступает соменеджером сделки.

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