Компания Anthropic начала внедрять раннюю версию системы Enterprise Frontier Safeguards для бизнес-клиентов, использующих модели Mythos и Fable. Система позволяет хранить запросы к ИИ и ответы моделей на серверах самих клиентов, сообщает Engadget.

Хранение данных у клиента

Согласно новым условиям, Anthropic по-прежнему будет требовать от клиентов хранить запросы и ответы в течение 30 дней. В то же время компании смогут хранить эти данные в собственной инфраструктуре, а не передавать их на серверы Anthropic.

После представления пятой версии Mythos и Fable в июне Anthropic заявляла, что будет хранить все пользовательские запросы и ответы моделей 30 дней для предотвращения ненадлежащего использования. Такой подход не поддержали корпоративные клиенты. Для последней версии модели Opus компания не применяла аналогичного требования.

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Проверки на возможные атаки

Руководитель направления защитных механизмов для Mythos и Fable Джон Туроу рассказал Bloomberg, что Anthropic будет проводить периодические 15-минутные проверки для выявления признаков потенциальных кибератак. Если автоматизированные системы обнаружат проблему, они уведомят клиента.

Anthropic также будет получать уведомления о возможных рисках, однако, по словам Туроу, не будет иметь доступа к связанным с ними данным. Ранее компания считала свою политику хранения данных риском для бизнеса, в частности после того, как OpenAI объявила о внедрении политики нулевого хранения данных в августе.

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