В Нью-Йорке, США, компания Anthropic, разработавшая чат-бот Claude, начала продавать акции в рамках первичного публичного размещения. Компанию возглавляет Дарио Амодеи. Об этом говорится в выпуске BBC News Business Daily.

Оценка компании

BBC опубликовала 27-минутный эпизод 19 ноября 2026 года. Он был посвящен вопросу оценки стоимости Anthropic, которая развивает технологии искусственного интеллекта и выходит на публичный рынок.

Ведущими программы стали Рахул Тандон и Уилл Бейн. К разговору также присоединилась корреспондентка BBC по технологиям в Северной Америке Лили Джамали.

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Заявления Дарио Амодеи

Амодеи заявляет, что искусственный интеллект может помочь излечивать рак. В то же время он предупреждает, что эта технология также может представлять угрозу для человечества.

Продюсерами выпуска указаны Барбара Джордж и Мэтт Лайнс, редактором — Стивен Райан.

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