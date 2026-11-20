В США компания Anthropic сообщила, что общие поступления от ее первичного публичного размещения акций выросли примерно до $93,5 млрд. По данным компании, это произошло после того, как андеррайтеры воспользовались так называемым опционом greenshoe на приобретение дополнительных акций.

Сообщение компании

Anthropic заявила об этом в пятницу, 20 ноября 2026 года. Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters сообщает, что андеррайтеры реализовали право приобрести дополнительные акции в рамках этого опциона.

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Фото с Nasdaq

В публикации также приведена фотография Reuters, на которой логотип Anthropic показан на экране во время IPO компании на Nasdaq MarketSite на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США, 19 ноября 2026 года. Снимок иллюстрирует размещение, об увеличении поступлений от которого компания сообщила на следующий день.

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