Компания Anthropic запустила Claude Ship — набор инструментов, который должен помочь разработчикам быстрее готовить изменения в программном коде. Сервис проверяет предложенные изменения, помогает устранять проблемы и может определять, какие из них разрешено добавлять в основную ветку кода по правилам команды, сообщает Channel NewsAsia.

Компоненты Claude Ship

В набор входят три компонента. Инструмент Code Review уже доступен: он проверяет предложенные изменения в коде и отмечает выявленные проблемы. PR Steward и Claude Approvals находятся на этапе бета-тестирования.

PR Steward помогает решать проблемы с неудачными автоматизированными проверками, конфликтами между изменениями кода и комментариями рецензентов. Инструмент объясняет внесенные им изменения и сообщает, как их отменить. Он предназначен для помощи разработчикам, а не для самостоятельного одобрения или слияния изменений в коде.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Одобрение по правилам команды

Claude Approvals может самостоятельно одобрять рутинные изменения, если это разрешают правила команды. Более рискованные изменения инструмент будет передавать на рассмотрение человеку.

Claude Ship доступен для проектов на GitHub на тарифах Claude Team и Enterprise.

Читай нас в