Компания Applied Digital заключила договор об аренде 150 МВт критически важных ИТ-мощностей неназванному гиперскейлеру с инвестиционным рейтингом. Соглашение о мощностях для центров обработки данных искусственного интеллекта должно принести $5,4 млрд контрактной выручки в течение базового 18-летнего срока, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Условия контракта

Срок аренды может быть продлен до 33 лет. В случае реализации всех опций на продление стоимость договора составит около $12,7 млрд.

Applied Digital заявила, что новое соглашение предусматривает улучшенные коммерческие условия по сравнению с ее предыдущими контрактами, в частности более высокую цену. Общий объем контрактной выручки компании по базовым срокам аренды превысил $41 млрд, а с учетом возможных продлений составляет около $100 млрд.

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Финансирование и поставка

По данным компании, примерно 75% контрактной выручки по базовым срокам теперь связаны с клиентами, имеющими инвестиционный рейтинг. Финансовый директор Саидал Мохманд заявил, что реализацию проекта планируют финансировать по существующей схеме: через партнерство с Macquarie Asset Management для привлечения $5 млрд капитала, а затем — с помощью проектного финансирования.

Поставка мощностей ожидается в первой половине 2028 года при условии выполнения этапов развития проекта, урегулирования вопросов с коммунальной инфраструктурой и получения регуляторных согласований. В июне Applied Digital также подписала 15-летнее соглашение на 210 МВт стоимостью около $5,2 млрд для объекта Delta Forge 2.

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