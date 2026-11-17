Компания ASELSAN заявила об успешной демонстрации системы противодействия беспилотникам EJDERHA AD High Power Electromagnetic. По данным European Security and Defence, которое ссылается на производителя, система нейтрализовала 51 дрон, запущенный одновременно, за несколько секунд.

Два сценария демонстрации

Во время первого сценария EJDERHA, по заявлению ASELSAN, нейтрализовала два привязных беспилотника на расстоянии около 1000 метров. Производитель заявил, что это демонстрирует способность комплекса противодействовать аппаратам, которые могут быть подключены к наземному источнику питания или управления.

Во втором сценарии одновременно запустили 51 беспилотник. Это число символизировало 51-летие ASELSAN. Компания утверждает, что ранее не было зафиксировано случаев одновременной нейтрализации такого количества дронов системой направленной энергии.

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Принцип работы системы

Согласно описанию производителя, EJDERHA использует вакуумную электронику для создания мощных электромагнитных волн, которые должны выводить из строя электронные системы мини- и микробеспилотников. Комплекс обнаруживает цели радаром, сопровождает их электрооптическими сенсорами и направляет излучение на цель.

ASELSAN заявляет, что система может подавлять, перезапускать, выводить из строя или повреждать цели с электронными схемами. По словам президента и генерального директора компании Ахмета Акйола, EJDERHA уже развернута для эксплуатации и перешла к серийному производству. Производитель также называет ее частью многоуровневого подхода к противодействию мини- и микродронам, низковысотным беспилотникам самолетного типа и FPV-дронам с проводным и беспроводным управлением.

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