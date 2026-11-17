Коммерческая компания бывшего футболиста Дэвида Бекхэма DB Ventures подала в Верховный суд штата Нью-Йорк в США иск против немецкой косметической группы Coty, требуя компенсацию в размере не менее 41 млн долларов. Компания утверждает, что продажа парфюмерии под брендом Бекхэма в дискаунтерах и на автозаправке нарушила лицензионное соглашение и нанесла ущерб репутации бренда, сообщает The Independent.

Продажи в дискаунтерах

Coty производит и распространяет парфюмерию и средства по уходу с именем Бекхэма, в частности линейки Classic и Instinct, а также туалетные воды Intimately и Exquisite Leather.

В заявлении DB Ventures подчеркивается, что бренд Дэвида Бекхэма ассоциируется с качеством, изысканностью и «повседневной роскошью». Представители компании утверждают, что продукция оказалась в корзине с уцененными товарами на автозаправке и в британской сети бюджетных магазинов Poundland. По мнению истца, это позволило продавать товары по ценам, характерным для магазинов низких цен, и связало бренд с дешевой продукцией.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция Coty

Coty обратилась к судье с ходатайством отклонить иск, поданный в апреле. Компания заявила, что суды Нью-Йорка не имеют юрисдикции по этому делу. Coty также утверждает, что DB Ventures использует иск, чтобы досрочно выйти из лицензионного соглашения и передать связанные с Бекхэмом контракты другой компании — Interparfums.

На момент обращения The Independent за комментарием Coty и DB Ventures не ответили.

Читай нас в