Компания BYD представила в Китае третье поколение большого пятиместного электрического внедорожника Tang. Базовая версия Tang Premium в Китае стоит от 187 900 юаней, или около 28 тысяч долларов. Это ниже ранее объявленной предпродажной цены в 225 тысяч юаней, сообщает Electrek.

Три версии и запас хода

Новый Tang предлагается в трех комплектациях: Premium, Laser Premium и Laser Flagship. Цены на Laser Premium и Laser Flagship начинаются от 207 900 и 219 900 юаней соответственно. В стандартном исполнении все версии имеют задний привод.

Электромобили оснащены литий-железо-фосфатными батареями BYD Blade второго поколения. Заднеприводные модификации получили один электромотор мощностью 300 кВт, или 402 л. с. Заявленный запас хода по китайскому циклу CLTC составляет до 730 км для базового Tang Premium и до 850 км для двух старших версий.

Для Laser Flagship доступен дополнительный пакет полного привода с управлением по проводам за 20 тысяч юаней. Он предусматривает два электромотора суммарной мощностью 515 кВт, или 690 л. с., и заявленный запас хода до 770 км по CLTC.

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Экраны, зарядка и системы помощи

В салоне внедорожника предусмотрено пять мест, 35,4-дюймовый интегрированный дисплей Star Ring и 30-дюймовый панорамный экран. BYD также заявляет, что объем переднего багажника составляет 205 литров, а пространство для ног пассажиров второго ряда достигает 1000 мм.

По данным BYD, технология Flash Charging позволяет зарядить батарею с 10% до 80% за пять минут, а с 10% до 97% — за девять минут. Автомобиль также получил систему помощи водителю God’s Eye B с лидаром на крыше, которая поддерживает навигационную помощь в городе и на скоростных дорогах, а также автоматизированную парковку.

Длина нового Tang составляет 5045 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1760 мм, а колесная база — 2950 мм. Модель размещена ниже более крупного семиместного Great Tang в линейке Dynasty.

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