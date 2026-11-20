Компания CSG провела на военном полигоне Загорье в Словакии динамическую демонстрацию нового среднего танка CFL-120 Karpat для потенциальных заказчиков. Впервые после премьеры на выставке IDEB 2026 в Братиславе машина продемонстрировала движение по бездорожью и стрельбу по целям на полигоне, сообщает European Security and Defence.

Платформа FNSS и башня Leonardo

CFL-120 Karpat создается в рамках сотрудничества CSG Group и турецкой компании FNSS. Машина базируется на гусеничной платформе FNSS Kaplan, а также оснащена башенной системой HITFACT MkII, разработанной итальянской компанией Leonardo.

Согласно описанию разработчиков, танк сочетает 120-мм пушку с высокой мобильностью и имеет меньшие логистические потребности, чем традиционные основные боевые танки. Он разработан для вооруженных сил, которым необходимы современные решения для огневой поддержки и бронированных маневренных операций.

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Меморандум о производственном сотрудничестве

Одновременно с демонстрацией CSG Defence, MSM Land Systems и Leonardo подписали меморандум о взаимопонимании. Документ устанавливает рамки для долгосрочного промышленного и коммерческого сотрудничества, в частности в продвижении, продаже и производстве башенной системы HITFACT MkII в рамках программы Karpat.

Производственные мощности MSM Land Systems в словацком Тренчине планируют привлечь к локализации производства машины. Программа также открывает возможность участия словацких поставщиков в международной цепочке поставок. Стороны могут отдельно договориться о расширении сотрудничества, в частности относительно 30-мм системы X-GUN от Leonardo для башен среднего калибра.

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