Компания EnQuest договорилась продать бизнес по добыче нефти и газа и связанную инфраструктуру в британском секторе Северного моря компании NEO NEXT+. Сумма сделки может достичь 960 млн долларов, сообщает OilPrice.

Условия сделки

Сделка предусматривает выплату 840 млн долларов наличными после ее завершения. Еще до 120 млн долларов EnQuest может получить в качестве условной выплаты, размер которой будет зависеть от цен на нефть и возможных изменений британского налога на сверхприбыли энергетических компаний — Energy Profits Levy.

В продажу войдут активы EnQuest, в частности месторождения Magnus, Kraken и Greater Kittiwake Area, оператором которых является компания. Также продаются доля без операционного контроля в месторождении Golden Eagle, неразрабатываемое месторождение Bressay и открытие Bentley.

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Фокус на Юго-Восточной Азии

EnQuest заявила, что на решение повлияли налог на сверхприбыли и сохраняющаяся неопределенность относительно фискальных условий и налогообложения в британском секторе Северного моря. Компания планирует переориентироваться с британских активов на Юго-Восточную Азию, где видит больше возможностей для инвестиций, наращивания масштабов и долгосрочного роста.

Французская энергетическая компания TotalEnergies имеет 47,5% участия в NEO NEXT+. Продажа активов EnQuest происходит на фоне консолидации операторов в британском секторе Северного моря. По данным OilPrice, Shell и Equinor объединили нефтегазовые активы в отдельной компании Adura, а TotalEnergies объединила активы с NEO NEXT для создания NEO NEXT+.

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