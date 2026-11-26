Американская компания Ford представила новый гиперкар GT41, с которым планирует вернуться в высший класс гонки «24 часа Ле-Мана» в 2027 году. Автомобиль получил атмосферный гибридный двигатель V8 объемом 5,4 литра, разработанный, собранный и испытанный подразделением Ford Racing в Дирборне, штат Мичиган, сообщает Motor1.

Название GT41 отсылает к высоте автомобиля — 41 дюйм, или примерно 104 сантиметра. Оно также перекликается с историческим Ford GT40. Ford самостоятельно ведет разработку компонентов силовой установки, ее калибровки, программного обеспечения и низковольтных систем для вспомогательных функций, в частности освещения и стеклоочистителей.

Двигатели собирают в Дирборне

Основой для гоночного мотора является блок Coyote, который также предназначен для серийных автомобилей Ford. После отбора для гоночной программы силовую установку доставляют в испытательный комплекс компании, где работает более 100 испытательных стендов.

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В небольшой мастерской площадью 800 квадратных футов, или около 74 квадратных метров, два техника Ford Racing собирают двигатели для GT41. Она расположена недалеко от места, где Ford в 1960-х годах испытывала двигатели для своих победных автомобилей в Ле-Мане. По оценке Ford, размещение команд по сборке и тестированию в одном здании должно сократить время разработки.

Дебют в Катаре запланирован на март

Компания уже испытывает четвертый двигатель, предназначенный для роли запасного. На динамометрическом стенде его работу моделируют по сценарию нескольких кругов трассы Ле-Ман, в том числе на прямой Мюльсанн.

GT41 должен дебютировать в стартовом раунде чемпионата мира по гонкам на выносливость в Катаре в марте 2027 года и принять участие во всех девяти этапах сезона. Гонка «24 часа Ле-Мана» запланирована на 12 июня 2027 года, а заключительный этап чемпионата должен состояться в ноябре в Бахрейне.

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