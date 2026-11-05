В Эстонии компания Mubadala, принадлежащая генеральному директору Налогово-таможенного департамента Райго Ууккиви, не подавала годовые отчёты два года подряд. Как сообщает ERR News, срок подачи последнего отчёта истёк в конце июня, однако документ до сих пор не подан. Компания также не подала отчёт за 2024 год.

Объяснения Райго Ууккиви

Ууккиви возглавляет Налогово-таможенный департамент Эстонии второй срок. По данным издания Äripäev, Mubadala занимается управлением собственной или арендованной недвижимостью.

Чиновник поблагодарил издание за привлечение внимания к ситуации. Он заявил, что Mubadala является холдинговой компанией без сотрудников, в которой он выступает пассивным акционером и не участвует в повседневном управлении. Ууккиви сообщил, что передаст информацию члену правления компании, чтобы необходимые отчёты были поданы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В то же время он не ответил на вопросы о том, какое впечатление создаёт ситуация, когда руководитель налогового органа владеет компанией, не выполнившей требования к годовой отчётности, а также почему он не проверил подачу документов.

Требования к отчётности

В Эстонии компании, фонды и некоммерческие объединения должны ежегодно подавать отчёты до 30 июня, в том числе при отсутствии хозяйственной деятельности. В начале сентября почти четверть эстонских компаний и организаций всё ещё не подала годовую отчётность.

Коммерческий регистр в стране ведёт регистрационный отдел Тартуского уездного суда. Закон, вступивший в силу в начале 2023 года, позволяет регистрационным органам неоднократно штрафовать компании, не подающие отчёты, на сумму до 3200 евро. Компанию также могут исключить из коммерческого регистра, если она не подаст отчёт в течение трёх месяцев после установленного срока.

Читай нас в