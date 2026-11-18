Компания Hanwha Defense USA заявила, что запустила две ракеты Chunmoo с палетной многомодульной пусковой установки, размещенной на судне у побережья штата Миссисипи в США. Для испытания использовали судно-испытательную площадку, которым управляет Spaceport Company, сообщает Defense News.

Запуск с судна

По данным компании, испытание состоялось в воскресенье, а о его результатах она объявила во вторник. Chunmoo — это самоходная реактивная система залпового огня, которую разрабатывает и производит Hanwha.

Система может применять различные типы ракет, в том числе боеприпасы с высокоточным наведением и без него. В Hanwha заявили, что продемонстрированную палетную пусковую систему можно использовать как на пилотируемых, так и на безэкипажных платформах.

По оценке компании, это потенциально позволяет оснащать автономные надводные суда ракетными системами, ранее предназначавшимися для наземного применения.

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Контейнеризированные системы ВМС США

Военно-морские силы США в течение последнего года продвигают контейнеризированные системы вооружения. В марте адмирал Дэрил Кодл объявил программу перехода к модульным системам, которые можно устанавливать на большинство судов, быстро менять и развертывать.

В апреле Кодл представил новый план контейнеризации, подчеркнув технологии, которые можно интегрировать на различных платформах и адаптировать к разным задачам. По его словам, контейнеризация позволяет отделить боекомплект от конкретной платформы и быстрее переоснащать силы в соответствии с задачей.

Вице-президент Hanwha Defense USA Кевин Шуновер заявил, что данные, собранные во время испытания, должны помочь сформировать будущие концепции распределенных морских операций и экспедиционных ударных возможностей с палетными и контейнеризированными пусковыми установками.

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