Японская компания Japan Tobacco, по данным Bloomberg News, оценивает возможность приобретения Imperial Brands — производителя сигарет из Великобритании. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Возможная сделка

Как пишет Bloomberg News со ссылкой на осведомлённых собеседников, Japan Tobacco консультируется с советниками по поводу возможной сделки. Японская группа также рассматривала вариант объединиться с партнёром для приобретения Imperial Brands, а затем разделить активы британской компании между различными регионами мира.

Reuters не удалось сразу независимо подтвердить эту информацию. Imperial Brands отказалась от комментариев, а Japan Tobacco не ответила сразу на запрос агентства.

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Реакция рынка

Акции Imperial Brands, котирующиеся в Лондоне, выросли более чем на 12% — до девятилетнего максимума в 3 407 пенсов. По данным LSEG, рыночная стоимость компании составляла 22,77 млрд фунтов стерлингов, или $29,83 млрд.

По расчётам Reuters, потенциальное объединение Japan Tobacco и Imperial Brands могло бы создать табачную компанию стоимостью более $99 млрд.

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