В Италии оборонная компания Leonardo представила первый из 15 реактивных самолётов M-346, предназначенных для пилотажной группы Военно-воздушных сил страны Frecce Tricolori. Самолёты, адаптированные для демонстрационных полётов, планируют передать группе в 2027–2028 годах, сообщает Defense News.

Замена MB-339 PAN

Новые M-346 должны заменить MB-339 PAN, на которых Frecce Tricolori летала более 40 лет. В Leonardo заявили, что большая манёвренность M-346 позволит улучшить пилотажные выступления группы.

M-346 был создан как реактивный учебно-тренировочный самолёт, но также продаётся в конфигурации лёгкого истребителя. По словам управляющего директора авиационного подразделения Leonardo Стефано Бортоли, платформа имеет перспективы для коммерческого и промышленного сотрудничества в мире как учебный и многоцелевой самолёт, а также как основа для пилотажных групп.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оснащение для показательных полётов

Самолёты для Frecce Tricolori оснастят системой дымогенерации, средствами передачи видео, обновлённой авионикой и дополнительными топливными баками.

По данным Leonardo, компания продала более 170 самолётов M-346 десяти странам. Учебную версию заказывали Италия, Сингапур, Израиль, Польша, Катар и Греция. Версию лёгкого истребителя приобрели Туркменистан, Нигерия, Австрия и Индонезия.

Конфигурация лёгкого истребителя M-346 F Block 20 включает большой дисплей, радар с активной фазированной антенной решёткой, систему обмена данными Link 16, средства радиоэлектронного противодействия и новые системы вооружения.

Читай нас в