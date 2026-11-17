Владелец розничной сети TG Jones, компания Modella Capital, рассматривает возможную продажу бизнеса менее чем через 18 месяцев после приобретения сети магазинов, ранее работавшей под брендом WH Smith. Компания получила незапрошенные предложения о покупке актива и привлекла Teneo Corporate Finance для их анализа и проверки рыночного интереса, сообщает The Guardian.

Подготовка к продаже

Modella Capital и TG Jones в совместном заявлении подтвердили, что руководство сети и ее владелец поручили Teneo Corporate Finance рассмотреть полученные предложения и провести анализ рынка. Аукцион по продаже бизнеса планируют провести в следующем году, чтобы не нарушать работу сети в ключевой рождественский период.

TG Jones трудоустраивает около 3 500 человек. Генеральный директор сети Алекс Уилсон заявил, что компания сосредоточена на обеспечении надлежащего обслуживания клиентов в преддверии Рождества и продолжает реализовывать план восстановления бизнеса. По его словам, показатели компании улучшаются каждый месяц.

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Закрытие магазинов и ребрендинг

Modella Capital приобрела 233-летний бизнес за 76 млн фунтов стерлингов в июне прошлого года. С тех пор компания закрыла около 150 из 480 магазинов WH Smith, перешедших под ее контроль. В июле суд одобрил масштабную реструктуризацию, в рамках которой планировалось закрыть более 100 торговых точек.

WH Smith сохранила почти 1 300 магазинов на железнодорожных станциях и в аэропортах, а также веб-сайт и права на собственное название. Магазины на главных торговых улицах, приобретенные Modella Capital, были ребрендированы в TG Jones.

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