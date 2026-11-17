В Бремене, Германия, компания Nammo UK сообщила о завершении кампании огневых испытаний прототипа двигателя RELIANCE для европейского лунного посадочного модуля Argonaut. О результатах объявили на выставке Space Tech Expo Europe, пишет European Security and Defence.

Работа при разной тяге

Во время испытаний первого прототипа, или макетного образца, команда проверила ключевые параметры работы двигателя. RELIANCE продемонстрировал способность регулировать тягу от 50% до 100%, а также стабильность и эффективность сгорания во всем этом диапазоне.

Тяга двигателя составляет 6 кН. В его конструкции использованы pintle-инжектор, электрические центробежные насосы и интегрированный контроллер. RELIANCE работает на классических гиперголических компонентах топлива и опирается на технологический опыт семейства двигателей LEROS.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Следующий этап разработки

Программа также прошла предварительный анализ конструкции, который подтвердил зрелость проекта и создал основу для следующего этапа разработки. Изготовление и испытания инженерной модели RELIANCE запланированы на 2027 год.

До этого Nammo UK будет продолжать огневые испытания имеющегося оборудования для проверки логики управления двигателем, разрабатывать модель для снижения производственных рисков, совершенствовать производственные процессы и тестировать отдельные компоненты.

Argonaut — первая европейская миссия лунного посадочного модуля, призванная обеспечить Европе независимый доступ к Луне и поддерживать программу NASA Artemis. Модуль должен доставлять на лунную поверхность грузы, инфраструктуру и научные полезные нагрузки.

Читай нас в