В США компания Newsmax подала антимонопольный иск в Окружной суд США Северного округа Калифорнии, требуя заблокировать приобретение стриминговой платформы Roku корпорацией Fox за 22 млрд долларов. Истец утверждает, что сделка предоставляет Fox незаконную монопольную власть на рынке бесплатного потокового телевидения с рекламой, сообщает Variety.

Опасения относительно доступа к платформе

Fox Corp. завершила приобретение Roku ранее в этом месяце. В тот же день Министерство юстиции США одобрило сделку, заявив, что Fox взяла на себя обязательства сохранить Roku «открытой и нейтральной» платформой.

Однако Newsmax в иске заявляет, что выполнение этих обязательств невозможно обеспечить принудительно. Компания опасается, что Fox может ограничить ей доступ к важному каналу распространения контента. По утверждению истца, после приобретения Roku Fox будет контролировать около 70% рынка бесплатного телевизионного стриминга с рекламой благодаря Roku и собственному сервису Tubi.

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Позиции сторон

Генеральный директор Newsmax Кристофер Радди заявил, что ни одна медиакомпания не должна определять, какие новостные голоса американцы могут видеть и слышать. В иске также утверждается, что Fox ранее не размещала Newsmax на своем бесплатном стриминговом сервисе Tubi, а после приобретения Roku риск ухудшения дистрибуции контента Newsmax вырос.

В Fox Corp. заявили, что регуляторы уже тщательно проверили и одобрили сделку, а иск Newsmax не имеет оснований. Представитель компании сообщил, что после закрытия сделки Fox начала ее интеграцию в интересах потребителей, партнеров и других заинтересованных сторон.

В прошлом году Newsmax отдельно подала иск против Fox во Флориде, обвинив конкурента в незаконных методах переговоров, которые, по версии компании, препятствовали более широкому распространению канала через кабельные и спутниковые сети. Судья Эйлин Кэннон отклонила тот иск. Позднее Newsmax повторно подала его в Висконсине, однако дело передали во Флориду, где процедуру обмена доказательствами приостановили до решения по ходатайству о закрытии дела.

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