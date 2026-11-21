В США компания Oracle заявила, что её инфраструктурный контракт с OpenAI полностью профинансирован после завершающего привлечения капитала ранее в этом месяце. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Привлечение капитала

Ранее в этом месяце Oracle объявила о привлечении $20 млрд: примерно $10 млрд в виде акций и ещё около $10 млрд долгового финансирования. Компания заявила, что финансирование, представленное на её дне для инвесторов, включая финансирование от поставщиков, уже обеспечено. Дополнительные частные переговоры с поставщиками в Oracle назвали лишь дополнительными вариантами.

После заявления Oracle её акции на торгах после закрытия основной сессии росли на 3,3%. Комментарии компании прозвучали на фоне внимания инвесторов к объёму капитала, необходимого Oracle для расширения дата-центров для систем искусственного интеллекта, а также к её растущей экспозиции к OpenAI.

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Дата-центры в Техасе

Oracle и OpenAI планируют создать в США дополнительные дата-центры общей мощностью 4,5 гигаватта. Они должны дополнить первоначальную площадку проекта Stargate в Абилине, штат Техас.

По заявлению Oracle, кампус в Абилине, где обучали модель OpenAI GPT-6 Astra, почти завершён. Следующий кампус гигаваттного масштаба в округе Шекелфорд в Техасе получил все необходимые разрешения. Компания также сообщила, что поставка стоек Nvidia Vera Rubin следующего поколения ожидается в ближайшие недели.

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