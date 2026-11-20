Компания Regent заключила соглашение о продаже неустановленного количества автономных дронов Squire Seaglider правительственному заказчику США. Небольшой флот электрических аппаратов планируют развернуть на Ближнем Востоке в следующем году для задач многодоменного сбора данных, сообщает The War Zone.

О контракте заявил генеральный директор Regent Билли Тальхаймер. Он не назвал заказчика, количество дронов и стоимость сделки. По его словам, в сочетании с различными сенсорами Squire сможет выполнять задачи наблюдения над водой и обеспечения связи без специального оборудования для запуска и возвращения. Во время перелётов между районами работы аппарат также может продолжать сбор данных.

Полёт над водой

Squire представляет собой беспилотный аппарат, использующий гидрофойл и экранный эффект. После взлёта он движется в воздухе на высоте примерно одного размаха крыла над водной поверхностью. Сжатый воздух между крылом и поверхностью воды должен увеличивать подъёмную силу и снижать сопротивление.

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Regent заявляет, что дрон способен развивать скорость до 70 узлов и лететь ниже прямой видимости радаров. Планируемая дальность полёта превышает 100 морских миль, а полезную нагрузку массой до 50 фунтов можно настроить для разведки, наблюдения, логистики, поисково-спасательных и противолодочных задач.

Автономное управление

По словам Тальхаймера, Squire работает полностью автономно на программном обеспечении управления, разработанном Regent. Компания также демонстрировала интеграцию аппарата с системами управления миссиями и координации нескольких платформ TAK и Lattice компании Anduril.

Объявление о контракте прозвучало на фоне заявления Пентагона о направлении в зону ответственности Центрального командования США более 25 тысяч беспилотных и противодроновых систем. CENTCOM также создало многонациональную оперативную группу Falcon Strike для применения одноразовых ударных беспилотных систем в воздухе, на воде и под водой. Командование не сообщило, будут ли Squire привлечены к этой инициативе.

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